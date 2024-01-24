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22:01, 24 января 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Брянской областью

МО: российские системы ПВО уничтожили 3 беспилотника ВСУ над Брянской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Власов Сергей / Global Look Press

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

«24 января около 21:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в небе над Брянской областью были сбиты два БПЛА. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Днем 24 января сообщалось о перехвате выпущенных ВСУ по территории России ракет «Точка-У». Всего за сутки системы ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник.

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      Александра Синицына
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