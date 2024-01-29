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16:35, 29 января 2024Силовые структуры

Мобилизованного россиянина осудили на семь лет за дезертирство

В Петербурге мобилизованный получил семь лет колонии за дезертирство

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Военный суд в Санкт-Петербурге приговорил мобилизованного Сергея Медведева к семи годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие и суд установили, что мужчина не явился из увольнения в подразделение войсковой части без уважительной причины. При этом он скрывался от командования и правоохранителей, чтобы не проходить службу в период мобилизации.

Медведев уехал по месту жительства, где неофициально устроился разнорабочим на строительных площадках, а после этого работал рыболовом в Ленинградской области, где его в октябре 2023 года задержали.

На процессе Медведев заявил, что у него не было намерения уклониться от прохождения службы. По словам мобилизованного, после того, как он уехал по месту жительства, понял, что совершил проступок, и из страха ответственности не вернулся в часть. Медведев объяснил, что рассчитывал на прекращение мобилизации и освобождение от наказания.

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      Илона Палей
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