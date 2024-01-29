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09:13, 29 января 2024Интернет и СМИ

Переехавшая в США блогерша назвала разницу между россиянами и американцами

Блогерша Марина Могилко заявила, что российские зрители общительнее американских
Марина Могилко

Марина Могилко. Кадр: Дукалити / YouTube

Предпринимательница и блогерша родом из Санкт-Петербурга Марина Могилко, переехавшая в США, назвала разницу между российскими и американскими зрителями. В интервью Ксении Дукалис на YouTube она заявила, что русскоязычные подписчики более общительные.

Говоря о ведении блога в США, Могилко заявила, что русскоязычное сообщество кажется ей более радушным, нежели англоязычное.

«Это такая разница в подписчиках. У нас, если меня видят русскоязычные ребята, они [говорят]: "О, Марина, можно сфоткаться?"» — сказала она. По словам блогерши, англоязычные подписчики, включая американцев, при встрече с ней ведут себя более сдержанно, не так ярко проявляя желание поговорить. Могилко добавила, что ей больше нравится, когда зрители хотят с ней пообщаться.

Ранее известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался на цены на продукты в американском штате Аляска. Он объяснил высокую стоимость еды тем, что ее сложно доставлять в этот регион.

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      Маргарита Щигарева
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