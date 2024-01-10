Известный блогер побывал в США и пожаловался на цены на базовые продукты

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в американском штате Аляска и пожаловался на высокие цены на продукты. Подробности он раскрыл в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

«А что с ценами в продуктовых магазинах? Они очень высокие, потому что овощи и фрукты сложно сюда доставлять», — сказал Варламов.

Блогер показал цены на базовые продукты в магазине: пачка сливочного масла стоила 12 долларов (около 1090 рублей по текущему курсу), упаковка яиц — 8 долларов (727 рублей), литр молока — 13 долларов (1181 рубль), буханка хлеба — 10 долларов (909 рублей), одно яблоко — 2,5 доллара (227 рублей), йогурт — 4 доллара (363 рубля).

«170 граммов малины — 21,55 доллара (1958 рублей — прим. "Ленты.ру"), боюсь, уроню, потом не расплатимся», — поиронизировал над стоимостью продуктов Варламов.

Ранее Варламов раскрыл отношение жителей Аляски к России. Он рассказал, что жители американского штата бережно относятся к российской истории, а некоторые из них знают русский язык.