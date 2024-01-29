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16:18, 29 января 2024Среда обитания

Москвичей призвали не бояться «барической ложбины»

Синоптик Шувалов: метеозависимые москвичи не пострадают от изменений давления

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Метеозависимым жителям столицы не стоит опасаться предстоящих перепадов атмосферного давления. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, в столице к концу недели давление существенно понизится — на 20-25 миллиметров ртутного столба по сравнению с ее началом. Однако это понижение будет растянуто во времени, именно поэтому метеозависимым людям нечего опасаться.

Так, сегодня, в понедельник, 29 января, давление составляет 758-760 миллиметров ртутного столба. К пятнице, 2 февраля, оно понизится до 730 миллиметров, уточнил синоптик. «Чтобы оно [давление] скакнуло, нужен глубокий циклон, проходящий через Москву, чего нет», — добавил он.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что столица упадет в глубокую барическую ложбину в начале февраля, когда атмосферное давление резко понизится. На температурном режиме скачок практически не скажется, добавила она.

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      Мария Черкасова
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