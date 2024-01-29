Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

Синоптик Позднякова: в первых числах февраля Москва упадет в барическую ложбину

В конце января в Москве ожидается высокое атмосферное давление, а в первых числах февраля столица упадет в глубокую барическую ложбину — давление резко понизится. Такую погоду предрекла главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Январь в Москве завершится под опекой антициклона, атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы», — рассказала синоптик.

Позднякова уточнила, что резкое снижение давления в феврале почти не отразится на температурном режиме — неделя окажется теплой, на три-пять градусов выше нормы для этого периода зимы.

Ранее москвичам пообещали теплую и малоснежную неделю. По прогнозам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха будет около нуля градусов Цельсия, а снега будет мало — выпадет не более двух-трех миллиметров осадков. Поэтому к концу недели сугробы осядут на семь сантиментов и их высота составит 37-45 сантиметров.