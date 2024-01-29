Мужчина с «аллергией на все» провел пять часов полета в туалете из-за запаха еды

В Бразилии мужчина с «аллергией на все» 20 раз за восемь лет попал в больницу

Житель Бразилии, страдающий от «аллергии почти на все», рассказал о жизни с заболеванием. Об этом сообщает New York Post.

Профессор бразильского университета из города Витория, штат Эспириту-Санту, Лукас Гонсалвес Диас, не может употреблять множество продуктов: арахис, морепродукты, молочные продукты и многое другое. Кроме того, у него аллергия на латекс, пыльцу, химикаты с резким запахом, шерсть и другие раздражители. При контакте с любым из этих аллергенов у Диаса может появиться целый ряд симптомов, начиная с зуда и заканчивая анафилактическим шоком.

По словам Диаса, из-за особенности своего организма за последние восемь лет он попадал в больницу более 20 раз. Кроме того, его аллергия не раз обострялась в самых неожиданных местах. Так, однажды профессору стало плохо в самолете, когда он совершал перелет из Бразилии в Португалию. Мужчина чувствовал себя хорошо, пока бортпроводники не начали разносить еду пассажирам. Летевшим предлагали рыбу, и ее запах быстро распространился по салону. Диас резко начал потеть, чесаться и краснеть. Он сразу бросился в туалет, где установлен фильтр с постоянно циркулирующим воздухом. Профессор оставался в туалете все пять часов до тех пор, пока самолет не приземлился в Португалии. Весь полет он читал инструкции на стене, чтобы скоротать время.

Однако самый неприятный инцидент произошел с мужчиной после того, как он вдохнул пар от приготовленных его соседом креветок. В результате у Диаса случился анафилактический шок. Как утверждает мужчина, к моменту прибытия парамедиков он весь посинел. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где у него, несмотря на усилия врачей, произошла остановка сердца. Профессор объяснил резкое ухудшение состояния тем, что медики в попытке спасти его использовали латексные перчатки — один из его сильных аллергенов. Чем усерднее врачи пытались привести Диаса в чувство, тем хуже ему становилось.

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