Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:40, 29 января 2024Забота о себе

Мужчинам назвали улучшающие интимное здоровье продукты

Терапевт Тимощенко призвала мужчин есть красную рыбу для интимного здоровья

Фото: Tammy Chan / Unsplash

Мужчинам для интимного здоровья, в том числе и для повышения фертильности, необходимо обязательно есть грецкие орехи, красную рыбу и некоторые другие продукты, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Помимо рыбы жирных сортов и грецких орехов, Тимощенко назвала улучшающими интимное здоровье мужчин продуктами молоко, яйца, щавель, брокколи. Они богаты витаминами D, C, E, A и B6, а также железом, селеном и цинком, которые благотворно сказываются на самочувствии в целом и повышают шансы зачать ребенка в частности, объяснила врач. В связи с этим она призвала мужчин употреблять эти продукты на регулярной основе.

Эти элементы участвуют в том числе в сперматогенезе, предупреждают эректильную дисфункцию, а также влияют на фертильность и подвижность сперматозоидов

Анастасия Тимощенкотерапевт
Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Возраст максимальной свободы» Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
«Возраст максимальной свободы»Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
16 февраля 2023

Также Тимощенко рекомендовала мужчинам разнообразить рацион кунжутом, базиликом, гранатом, шпинатом и киноа.

Ранее Тимощенко назвала способ защититься от паразитов в речной рыбе. По ее словам, речную рыбу нужно подвергать длительной термической обработке.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022

      Глава приграничного региона России показал разрушения после обстрела ВСУ

      В России хирург забыл салфетку в теле пациентки и остался безнаказанным

      Стало известно о ремонте поврежденного Украиной российского десантного корабля

      Премьер Израиля обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      7-летние дети показали свой уход за лицом и встревожили старшее поколение

      У Малого театра появился главный режиссер

      На Украине решили сделать курсы украинского языка для военных

      Из российской библиотеки после жалобы пенсионера «уволили» кота Маркиза

      Тарасова отреагировала на решение CAS по делу Валиевой фразой «я их ненавижу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше