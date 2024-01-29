Мужчинам назвали улучшающие интимное здоровье продукты

Терапевт Тимощенко призвала мужчин есть красную рыбу для интимного здоровья

Мужчинам для интимного здоровья, в том числе и для повышения фертильности, необходимо обязательно есть грецкие орехи, красную рыбу и некоторые другие продукты, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Помимо рыбы жирных сортов и грецких орехов, Тимощенко назвала улучшающими интимное здоровье мужчин продуктами молоко, яйца, щавель, брокколи. Они богаты витаминами D, C, E, A и B6, а также железом, селеном и цинком, которые благотворно сказываются на самочувствии в целом и повышают шансы зачать ребенка в частности, объяснила врач. В связи с этим она призвала мужчин употреблять эти продукты на регулярной основе.

Эти элементы участвуют в том числе в сперматогенезе, предупреждают эректильную дисфункцию, а также влияют на фертильность и подвижность сперматозоидов Анастасия Тимощенко терапевт

Также Тимощенко рекомендовала мужчинам разнообразить рацион кунжутом, базиликом, гранатом, шпинатом и киноа.

Ранее Тимощенко назвала способ защититься от паразитов в речной рыбе. По ее словам, речную рыбу нужно подвергать длительной термической обработке.