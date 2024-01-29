На Украине анонсировали рост тарифов на электричество по требованию США

Депутат Нагорняк: тарифы на электричество на Украине вырастут по требованию США

В 2024 году в рамках представленного США списка реформ тарифы на электричество для населения Украины вырастут в два раза. Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщил в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По его словам, к соответствующему решению Киев подталкивают зарубежные партнеры. «Мы хорошо помним публичное письмо Белого дома к украинским властям с перечнем реформ, которые Украине желательно выполнить для того, чтобы и дальше получать и финансовую, и военную помощь от Соединенных Штатов Можно говорить, что цена вырастет примерно вдвое по сравнению с сегодняшними цифрами», — заявил депутат парламента.

Ранее представители входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК компании Yasno сообщали, что киевские абоненты задолжали за электричество свыше пяти миллионов долларов. Долг абонентов в Днепропетровской области при этом достиг почти 11 миллионов долларов.