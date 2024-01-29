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22:19, 29 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о реакции союзников на слухи об отставке Залужного

Порошенко: европейских чиновников повергли в шок слухи об увольнении Залужного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко, находящийся в Брюсселе, рассказал о реакции европейских партнеров Киева на слухи об увольнении главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, сообщения об отставке главкома повергли чиновников в шок. Он подчеркнул, что самым лучшим решением будет немедленно опровергнуть эту информацию, а также порвать указ об увольнении, если он существует. «Он не сделает Украину сильнее. А последствия будут очень негативными», — отметил Порошенко.

Ранее Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения о якобы увольнении Залужного. Ведомство предложило агентству перенаправить запрос в Киев.

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