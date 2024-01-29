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21:19, 29 января 2024Мир

Минобороны США высказалось о слухах об отставке Залужного

Пентагон отказался комментировать сообщения об отставке Залужного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство обороны США отказалось комментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. В разговоре с РИА Новости американское ведомство предложило перенаправить запрос в Киев.

«Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу», — высказался официальный представитель Пентагона.

Ранее Минобороны Украины опубликовало сообщение на фоне слухов об отставке Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении. При этом что именно опровергает министерство — не уточняется. При этом ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Залужному уже сообщили о решении, однако указа пока нет.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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      Марина Совина
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