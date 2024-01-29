Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:35, 29 января 2024Бывший СССР

Депутат Рады подтвердил данные об увольнении Залужного

Депутат Рады Гончаренко: Залужному объявили об отставке, но указа пока нет
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал в Telegram данные, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сняли с должности.

Вечером 29 января Гончаренко написал, что проверяет появившуюся информацию об увольнении главкома, а через полчаса сообщил, что два неназванных им источника подтвердили этот факт.

«Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Ему предлагали должность посла в одной из европейских стран. Он отказался», — добавил нардеп. При этом он пояснил, что все равно сомневается в факте увольнения, и призвал «остановиться, пока не стало слишком поздно».

Ранее в понедельник бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, предположительно, уволил Валерия Залужного. «Информацию подтвердили. Зеленский снял главкома Залужного», — написал он.

Информация о возможном увольнении Залужного и его конфликте с Зеленским появляется на протяжении примерно трех последних месяцев. Одним из поводов могла послужить статья главкома в издании The Economist в начале ноября, где он заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. Зеленский опровергал эти данные.

***
Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало сообщение на фоне слухов об отставке Залужного

      Пьяный россиянин с ножом украл сырок из магазина и попал на видео

      Экономики стран БРИКС обогнали G7

      Ударившего подростка около школы россиянина арестовали

      В Белгородской области сработала система ПВО

      Голливудская актриса рассказала о неожиданной привычке при принятии душа

      Служебная овчарка по кличке Хольф нашла взрывчатку у россиянина

      Путин подтвердил планы отправки белорусской женщины-космонавта на МКС

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о жизни после развода

      Депутат Рады подтвердил данные об увольнении Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше