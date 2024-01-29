Депутат Рады подтвердил данные об увольнении Залужного

Депутат Рады Гончаренко: Залужному объявили об отставке, но указа пока нет

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал в Telegram данные, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сняли с должности.

Вечером 29 января Гончаренко написал, что проверяет появившуюся информацию об увольнении главкома, а через полчаса сообщил, что два неназванных им источника подтвердили этот факт.

«Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Ему предлагали должность посла в одной из европейских стран. Он отказался», — добавил нардеп. При этом он пояснил, что все равно сомневается в факте увольнения, и призвал «остановиться, пока не стало слишком поздно».

Ранее в понедельник бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, предположительно, уволил Валерия Залужного. «Информацию подтвердили. Зеленский снял главкома Залужного», — написал он.

Информация о возможном увольнении Залужного и его конфликте с Зеленским появляется на протяжении примерно трех последних месяцев. Одним из поводов могла послужить статья главкома в издании The Economist в начале ноября, где он заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. Зеленский опровергал эти данные.