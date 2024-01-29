На Украине решили сделать курсы украинского языка для военных
На Украине появятся курсы государственного языка для военнослужащих Вооруженных сил республики (ВСУ). Их анонсировал языковой омбудсмен страны Тарас Кремень после встречи с бойцами 150 учебного центра командования Сил территориальной обороны ВСУ, передает «Интерфакс-Украина».
Кремень указал на важность использования украинского языка в ВСУ, отметив, что на специальных курсах военные смогут «усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком».
Ранее бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих бойцов ВСУ, заявив, что они воюют «за российскую Украину» и «русский мир». Кроме того, она предложила уничтожать отказывающихся переходить на государственный язык русскоязычных жителей республики. Позднее из-за подобных высказываний Служба безопасности Украины открыла в отношении нее уголовное дело.