На Украине решили сделать курсы украинского языка для военных

Языковой омбудсмен Кремень анонсировал курсы украинского языка для бойцов ВСУ

На Украине появятся курсы государственного языка для военнослужащих Вооруженных сил республики (ВСУ). Их анонсировал языковой омбудсмен страны Тарас Кремень после встречи с бойцами 150 учебного центра командования Сил территориальной обороны ВСУ, передает «Интерфакс-Украина».

Кремень указал на важность использования украинского языка в ВСУ, отметив, что на специальных курсах военные смогут «усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих бойцов ВСУ, заявив, что они воюют «за российскую Украину» и «русский мир». Кроме того, она предложила уничтожать отказывающихся переходить на государственный язык русскоязычных жителей республики. Позднее из-за подобных высказываний Служба безопасности Украины открыла в отношении нее уголовное дело.