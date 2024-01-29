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14:11, 29 января 2024Бывший СССР

На Украину прибыли американские инспекторы для проверки переданной помощи

Посол Бринк: инспекторы США приехали на Украину для проверки переданной помощи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украину прибыли американские инспекторы для проверки переданной помощи Киеву. Об этом сообщила посол США в стране Бриджит Бринк в соцсети X.

По ее словам, в Киев приехали три генеральных инспектора от Минобороны, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID). «Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством поддерживает надзор и подотчетность за помощью США Украине», — сказано в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость поддержки Киева. По его мнению, запад должен помогать республике из-за угрозы начала третьей мировой войны.

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