Посол Бринк: инспекторы США приехали на Украину для проверки переданной помощи

На Украину прибыли американские инспекторы для проверки переданной помощи Киеву. Об этом сообщила посол США в стране Бриджит Бринк в соцсети X.

По ее словам, в Киев приехали три генеральных инспектора от Минобороны, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID). «Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством поддерживает надзор и подотчетность за помощью США Украине», — сказано в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость поддержки Киева. По его мнению, запад должен помогать республике из-за угрозы начала третьей мировой войны.