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13:42, 29 января 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил необходимость помощи Киеву угрозой третьей мировой войны

Зеленский потребовал дать Киеву оружие, чтобы не допустить Третьей мировой войны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Запад должен помогать Украине из-за угрозы начала третьей мировой войны. Необходимость поддержки Киева объяснил президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Видео доступно на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, третьей мировой войны», — сказал он.

Зеленский также отметил, что Киев серьезно зависит от военной помощи США и стран Евросоюза. По его словам, очень комфортно «находиться в других странах и говорить, что Украина защищает общие ценности», в то время как умирают за них только украинцы. В связи с этим он призвал союзников вовремя предоставлять Киеву помощь, оружие или финансы, пригрозив, что в противном случае «война придет в другие страны».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что разочарован тем, что Германия продолжала сотрудничать с Россией после событий Крымской весны. Он выразил недоумение, почему Берлин сотрудничал с Москвой в течение длительного времени после этих событий.

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      Александр Курбатов
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