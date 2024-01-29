Зеленский потребовал дать Киеву оружие, чтобы не допустить Третьей мировой войны

Запад должен помогать Украине из-за угрозы начала третьей мировой войны. Необходимость поддержки Киева объяснил президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Видео доступно на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, третьей мировой войны», — сказал он.

Зеленский также отметил, что Киев серьезно зависит от военной помощи США и стран Евросоюза. По его словам, очень комфортно «находиться в других странах и говорить, что Украина защищает общие ценности», в то время как умирают за них только украинцы. В связи с этим он призвал союзников вовремя предоставлять Киеву помощь, оружие или финансы, пригрозив, что в противном случае «война придет в другие страны».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что разочарован тем, что Германия продолжала сотрудничать с Россией после событий Крымской весны. Он выразил недоумение, почему Берлин сотрудничал с Москвой в течение длительного времени после этих событий.