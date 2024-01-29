Зеленский разочаровался в Германии из-за сотрудничества с Россией

Президент Украины Зеленский: я разочарован политикой Берлина в отношении Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что Берлин продолжал сотрудничать с Москвой после событий Крымской весны. Об отношении к политике эпохи экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD, видео доступно на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Я не разочарован в [действующем канцлере Германии] Олафе [Шольце]. Я разочарован немецкой политикой, которая не сыграла той роли в "оккупации" Крыма, которую заслуживала Украина, заслуживала Европа и весь мир», — заявил украинский лидер.

Зеленский выразил недоумение, почему Германия продолжала экономическое сотрудничество с Россией в течение длительного времени, несмотря на воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе. По его словам, немецким властям стоило больше думать о международном праве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение.

В ходе интервью Зеленский также высказался об отношениях Европы и США. По его словам, отсутствие военной помощи Украине со стороны США является опасным сигналом для союзников Америки по НАТО.