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12:27, 29 января 2024Бывший СССР

Зеленский разочаровался в Германии из-за сотрудничества с Россией

Президент Украины Зеленский: я разочарован политикой Берлина в отношении Москвы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что Берлин продолжал сотрудничать с Москвой после событий Крымской весны. Об отношении к политике эпохи экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD, видео доступно на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Я не разочарован в [действующем канцлере Германии] Олафе [Шольце]. Я разочарован немецкой политикой, которая не сыграла той роли в "оккупации" Крыма, которую заслуживала Украина, заслуживала Европа и весь мир», — заявил украинский лидер.

Зеленский выразил недоумение, почему Германия продолжала экономическое сотрудничество с Россией в течение длительного времени, несмотря на воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе. По его словам, немецким властям стоило больше думать о международном праве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение.

В ходе интервью Зеленский также высказался об отношениях Европы и США. По его словам, отсутствие военной помощи Украине со стороны США является опасным сигналом для союзников Америки по НАТО.

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      Глеб Палехов
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