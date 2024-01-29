Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 29 января 2024Бывший СССР

Зеленский предрек раскол в отношениях Европы и США

Президент Украины Зеленский: альянс между Европой и США может быть разрушен

Фото: Alina Smutko / Reuters

Если в Конгрессе США продолжится затягивание согласования новых пакетов помощи Украине, это станет сигналом странам НАТО, что альянс может быть разрушен и, в случае крупномасштабной войны, они останутся без американской поддержки. Раскол в отношениях Европы и США предрек президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, видео доступно на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Если так произойдет и в США будет затягивание процессов по поддержке Украины, это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть следующие проблемы. Первое — это дефицит оружия, финансов на Украине. Второе — потеряется союз между США и Европой», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что проблемы в процедуре согласования новых партий военной помощи из США станут сигналом американским союзникам: в случае крупномасштабного конфликта Европа может остаться в одиночку.

В интервью Зеленский также признал, что Киеву тяжело продолжать боевые действия. По его словам, чувство усталости затронуло все части украинского общества.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше