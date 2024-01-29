Зеленский предрек раскол в отношениях Европы и США

Президент Украины Зеленский: альянс между Европой и США может быть разрушен

Если в Конгрессе США продолжится затягивание согласования новых пакетов помощи Украине, это станет сигналом странам НАТО, что альянс может быть разрушен и, в случае крупномасштабной войны, они останутся без американской поддержки. Раскол в отношениях Европы и США предрек президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, видео доступно на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Если так произойдет и в США будет затягивание процессов по поддержке Украины, это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть следующие проблемы. Первое — это дефицит оружия, финансов на Украине. Второе — потеряется союз между США и Европой», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что проблемы в процедуре согласования новых партий военной помощи из США станут сигналом американским союзникам: в случае крупномасштабного конфликта Европа может остаться в одиночку.

В интервью Зеленский также признал, что Киеву тяжело продолжать боевые действия. По его словам, чувство усталости затронуло все части украинского общества.