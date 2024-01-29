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09:31, 29 января 2024Бывший СССР

Зеленский признал усталость украинцев от боевых действий

Зеленский заявил о физической усталости всех на 700-й день боевых действий

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украине тяжело продолжать боевые действия, но это не стоит считать слабостью. Усталость украинцев признал Владимир Зеленский в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

«Есть физическая усталость у тех или других людей, от воинов до простых людей, которые волонтерят или помогают», — заявил украинский лидер.

Зеленский забыл, что военный конфликт продолжается уже 700 дней, но добавил, что каждый день важный и символичный. «Вы сейчас сказали про 700 дней, я не ожидал, серьезная дата», — сказал он журналисту.

Ранее киевский экономист Алексей Кущ назвал текущую демографическую ситуацию на Украине «бездной национальной катастрофы». По его мнению, через 30 лет «основу» украинского населения составят два-три миллиона молодых граждан.

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      Алевтина Запольская
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