Зеленский заявил о физической усталости всех на 700-й день боевых действий

Украине тяжело продолжать боевые действия, но это не стоит считать слабостью. Усталость украинцев признал Владимир Зеленский в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

«Есть физическая усталость у тех или других людей, от воинов до простых людей, которые волонтерят или помогают», — заявил украинский лидер.

Зеленский забыл, что военный конфликт продолжается уже 700 дней, но добавил, что каждый день важный и символичный. «Вы сейчас сказали про 700 дней, я не ожидал, серьезная дата», — сказал он журналисту.

Ранее киевский экономист Алексей Кущ назвал текущую демографическую ситуацию на Украине «бездной национальной катастрофы». По его мнению, через 30 лет «основу» украинского населения составят два-три миллиона молодых граждан.