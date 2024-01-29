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04:59, 29 января 2024Бывший СССР

На Украине заговорили о национальной катастрофе

Киевский экономист Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой

Фото: Unsplash

Киевский экономист Алексей Кущ назвал текущую демографическую ситуацию на Украине «бездной национальной катастрофы». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Эксперт заявил, что с 2017 года рождаемость на Украине сократилась с 364 тысяч детей в год до 187 тысяч в 2023-м. «То есть на 177 тысяч или на 48 процентов», — отметил он, допустив уменьшение показателя до 150 тысяч.

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При этом Кущ добавил, что «на заре» независимости Украины рождаемость была более 500 тысяч детей ежегодно. По его мнению, через 30 лет «основу» украинского населения составят от два-три миллиона молодых граждан.

«Это и есть бездна национальной катастрофы, в которую мы смотрели все эти годы до войны и смеялись с нее. А как известно, если смотреть долго в бездну, то однажды она взглянет на тебя», — заключил Кущ.

Ранее Украине предрекли демографическую катастрофу. С таким прогнозом выступила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова.

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      Марина Совина
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