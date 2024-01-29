На Украине заговорили о национальной катастрофе

Киевский экономист Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой

Киевский экономист Алексей Кущ назвал текущую демографическую ситуацию на Украине «бездной национальной катастрофы». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Эксперт заявил, что с 2017 года рождаемость на Украине сократилась с 364 тысяч детей в год до 187 тысяч в 2023-м. «То есть на 177 тысяч или на 48 процентов», — отметил он, допустив уменьшение показателя до 150 тысяч.

При этом Кущ добавил, что «на заре» независимости Украины рождаемость была более 500 тысяч детей ежегодно. По его мнению, через 30 лет «основу» украинского населения составят от два-три миллиона молодых граждан.

«Это и есть бездна национальной катастрофы, в которую мы смотрели все эти годы до войны и смеялись с нее. А как известно, если смотреть долго в бездну, то однажды она взглянет на тебя», — заключил Кущ.

Ранее Украине предрекли демографическую катастрофу. С таким прогнозом выступила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова.