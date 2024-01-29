На Урале школьница подговорила избить битой бросившего ее 17-летнего парня

Shot: 14-летняя екатеринбурженка подговорила избить битой бросившего ее парня

В Екатеринбурге 14-летняя школьница подговорила избить бейсбольной битой 17-летнего парня, который бросил ее. О происшествии на Урале стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, несовершеннолетние недавно расстались. После этого бывшие влюбленные начали часто ругаться и оскорблять друг друга в общих чатах. Девочка не стерпела подобное и стала продумывать план мести.

Как выяснил Shot, 17-летнему екатеринбуржцу пришло сообщение в Telegram от симпатичной незнакомки, которая пригласила его на свидание.

Юноша пришел в назначенное место и сначала действительно увидел ту самую собеседницу. Она отвела его на 13-й этаж дома, где молодого человека уже ждали двое подростков 15-16 лет. Один из них битой ударил парня по голове, а после того, как оппонент упал, обидчики избили его ногами и скрылись с места.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности нападавших.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске подростки избили сверстника и бросили его перед машиной на дорогу.