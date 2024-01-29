На Западе назвали негативный исход возможной конфискации российских активов

Макгрегор: страны Востока обрушат финсистему США в случае конфискации активов РФ

В случае если американское правительство примет положительное решение о конфискации 300 миллиардов долларов российских активов в пользу Украины, ряд стран Востока, такие как Саудовская Аравия, Индия и Китай, обрушат финсистему США резкой распродажей американских государственных облигаций. Такой негативный исход возможного решения Запада по российским активам назвал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Когда США незаконно конфискуют российские активы на сумму 300 миллиардов долларов и передадут их коррумпированному правительству Украины в Киеве, Саудовская Аравия, Индия, Китай и ряд других стран начнут распродажу казначейских облигаций США, взорвав взрывчатку, которая разрушит глобальную финансовую систему Америки», — говорится в его сообщении.

Макгрегор также с иронией «поздравил» США с тем, как правительство президента Джо Байдена «уничтожило процветание и национальную мощь, на создание которой американцам потребовались сотни лет».

Ранее бывший советник главы Пентагона спрогнозировал последствия поражения Украины. Он предположил, что в этом случае столица страны будет перенесена из Киева во Львов. «В этом есть смысл, учитывая вероятное приближение российских войск к Киеву после завершения боевых действий», — отметил экс-советник.