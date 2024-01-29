В России раскрыта масштабная схема хищений через НДС

РБК: силовики проводят обыски по 10 адресам по делу хищения через НДС 9 млрд руб

В Московском регионе силовики проводят обыски по 10 адресам в рамках уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты НДС, причинившего ущерб на девять миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, МВД, Следственного комитета и Федеральной налоговой службы (ФНС) пришли в офисы и домой к предпринимательнице Татьяне Андрейчук и ее мужу, а также в компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов.

Правоохранительные органы раскрыли масштабную схему по фиктивному начислению НДС с помощью Telegram-ботов и фирм-однодневок. Ущерб оценивается в девять миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

В ноябре 2023 года ФСБ и ФНС выявили схему по выводу в серую зону более 40 процентов легально производимого в стране медицинского спирта.