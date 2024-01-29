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10:29, 29 января 2024Силовые структуры

Поддерживающий Украину мужчина напал на полицейских в центре Москвы

Мужчина с криками в поддержку Украины напал на полицейских в центре Москвы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мужчина с криками в поддержку Украины напал на полицейских в центре Москвы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, днем 28 января нападавший подбежал к дежурившим у станции метро «Охотный Ряд» силовикам и распылил им в лицо газовый баллончик. При задержании он отбивался руками и ногами, тем не менее его скрутили и доставили в отдел полиции.

Там выяснилось, что мужчина является 22-летним уроженцем Ставропольского края, проживающим в столице. Его уже неоднократно задерживали за акции в поддержку Украины.

Пострадавшего полицейского госпитализировали с травмами и химическим ожогом глаз.

24 января сообщалось, что на западе Москвы неизвестный напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы во время проверки документов. Он ударил полицейского ножом в ногу и скрылся, но через некоторое время его поймали. Потерпевшего патрульного госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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      Любовь Ширижик
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