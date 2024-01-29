В НАТО допустили создание «военного Шенгена» до саммита в июле

The Times: в НАТО могут создать «военный Шенген» до саммита в июле

Страны НАТО могут согласовать введение системы «военного Шенгена», которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев, до саммита альянса в Вашингтоне в июле. Об этом пишет британская газета The Times.

Глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал Александер Зольфранк рассказал журналистам, что Североатлантический альянс выступает за снижение количества бюрократических норм для повышения своей мобильности. Военный призвал усилить сотрудничество между государствами-членами НАТО в вопросе взаимозаменяемости оборудования.

Зольфранк считает неправильным запрет на использование десантниками из одной страны парашютов из других государств.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина теряет внимание западных стран. Эксперты допустили, что Европейский союз (ЕС) сможет договориться о продолжении поддержки Киева. В то же время украинские и западные чиновники считают, что на фоне этих трудностей воплощается их худший страх — от Украины устают.