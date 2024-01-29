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02:00, 29 января 2024Из жизни

Двое мужчин связались с «евнуходелом» и за деньги отрезали другим людям яички

Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters

В Великобритании двое мужчин признали вину в том, что за деньги кастрировали других людей и вводили иглы им в гениталии. Об этом сообщает Daily Mirror.

61-летний Дэвид Каррутерс и 37-летний Янус Аткин из Ньюпорта признали себя виновными в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений в период с 2016 по 2022 год. Рассмотрение дела их сообщника, 61-летнего Стефана Шарфуа было отложено на неделю. Партнер Каррутерса, 31-летний Эшли Уильямс, ранее признался, что в ноябре 2017 года они вместе преднамеренно удалили одно из яичек Аткина. Шарфа обвиняют в участии в совершении такой же процедуры в июле 2019 года.

Все они сотрудничали с 45-летним Мариусом Густавсоном по прозвищу «Евнуходел». Он увлекался экстремальной модификацией тела и провел не менее 29 операций, при которых у людей удаляли здоровые органы. Пациентами были добровольцы из субкультуры «нуллосов», то есть мужчин без гениталий. Платные видеотрансляции подобных операций принесли ему не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (22 миллиона рублей).

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У самого Густавсона нет ноги, пениса и одного соска. По его словам, он согласился на операцию, потому что желал выглядеть как кукла Кен. Кроме того, после ампутации ноги Густавсон получил государственное пособие по инвалидности. За весь срок выплаты составили 18 тысяч фунтов (два миллиона рублей).

Ранее Густавсон признался, что удалил гениталии 58 мужчинам. Отрезанные органы он сохранял в холодильнике или консервировал в спирте.

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      Екатерина Лобанова
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