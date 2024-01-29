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09:43, 29 января 2024Ценности

Нюша снялась в откровенном купальнике на пляже

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном образе на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в бордовом купальнике с вырезами и завязками, который обнажал ее ягодицы. Также она надела объемные солнцезащитные очки и серебристые серьги-кольца, распустила волосы и нарастила ярко-розовые ногти.

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При этом знаменитость прогулялась по пляжу, продемонстрировав фигуру с разных сторон.

Ранее в январе бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала видео в откровенном наряде. Так, она прошлась по пляжу в нюдовом бикини.

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      Карина Черных
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