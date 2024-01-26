Седокова показала видео в откровенном бикини

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала видео в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница на размещенных кадрах позировала спиной к камере. Она прошлась по пляжу в нюдовом бикини, которое включало в себя трусы на завязках, обнажающие ягодицы. Затем звезда наклонилась, намочив руки и поправив ими распущенные пряди.

Поклонники написали артистке комплименты в комментариях. «Как всегда, шикарно выглядишь. Фигура прекрасная», «Анна, вы восхитительны», «Красавица», «Фигура — мечта», — отметили юзеры.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальниках во время отдыха на Мальдивах. 45-летняя знаменитость предстала на видео, позируя на пляже в бикини из собственной коллекции.