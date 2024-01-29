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14:24, 29 января 2024Ценности

Оксана Самойлова оценила внешность дочери после выщипывания бровей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова оценила внешность дочери Ариелы Самойловой после выщипывания бровей. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша рассказала, что 12-летняя дочь сделала себе так называемые брови-ниточки. Бизнесвумен запечатлела ее в объемной кожаной куртке, брюках клеш и корсете, а также с указанной трансформацией на лице.

Самойлова в беседе со своей матерью отметила, что просила девочку больше не прибегать к подобной косметической процедуре, поскольку, по ее мнению, это выглядит непривлекательно. Однако та отказалась выполнить пожелание матери. «Понимаете, невозможно ее переубедить, поскольку она всей душой убеждена, что это красиво», — пояснила автор видео.

Ранее Самойлова с матерью показали на видео лица без косметики. 35-летняя инфлюэнсерша и ее родительница продемонстрировали естественную внешность, позируя рядом друг с другом с распущенными волосами.

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      Карина Черных
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