Отец жениха потерял кольцо невесты за 16 миллионов рублей перед свадьбой

В Китае отец жениха потерял кольцо невесты за 16 миллионов рублей перед свадьбой

Мужчина из Китая уронил дорогое кольцо в дренажную канаву и сумел найти его. Об этом сообщает AsiaOne.

Житель Гуандуна потерял кольцо за миллион юаней (около 16 миллионов рублей), случайно выронив его с высоты в дренажную канаву. Это произошло, когда мужчина пытался сфотографировать украшение возле окна в квартире на девятом этаже. Кольцо было сделано вручную в единственном экземпляре и предназначалось в подарок будущей невестке гуандунца. Отец жениха планировал вручить его невесте во время свадьбы.

Мужчина нанял команду рабочих, чтобы они нашли потерянное украшение. Каждому он платил по 500 юаней (около 6,3 тысячи рублей) в сутки. Они искали кольцо в иле трое суток и сумели найти его неповрежденным. Поиски облегчило то, что в это время канаву как раз осушали для очистки.

В честь успеха мужчина устроил фейерверк. По его словам, кольцо для него было дороже денег.

Ранее в США турист приехал в государственный парк «Алмазный кратер» в штате Арканзас и нашел коричневый алмаз весом 7,46 карата. Мужчина назвал его в честь невесты.