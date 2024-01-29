Пассажир самолета потрогал попутчицу и попал в черный список авиакомпании

Пассажир Qantas потрогал попутчицу за бедро и попал в черный список авиакомпании

Пассажир австралийской авиакомпании Qantas потрогал незнакомку за бедро, довел ее до слез и попал в черный список перевозчика. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе из Великобритании в Сингапур. 64-летний мужчина дотронулся рукой до внутренней стороны бедра сидевшей рядом попутчицы. Отмечается, что он также коснулся ее талии. Как только самолет приземлился в стране назначения, нарушителя порядка задержала полиция.

Сам он отрицает вину, заявляя, что дотронулся до женщины, чтобы обратить ее внимание на себя и попросить разбудить, когда стюардессы начнут разносить еду. Однако пострадавшая рассказала, что его действия носили непристойный характер.

Qantas запретил мужчине летать рейсами своей авиакомпании, а также перевозчика-партнера Jetstar Group в течение семи ближайших лет.

Ранее сообщалось, что врача из Джорджии, летевшего делать предложение своей девушке, арестовали за то, что он «потрогал промежность» другой пассажирки самолета. 48-летний жених, доктор Джейку Намджик Чо, уверяет, что он лишь хотел «сжать верхнюю часть бедра» своей попутчицы, но его рука соскользнула, так как было темно, и он был без очков.

