Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:30, 29 января 2024Путешествия

Пассажир самолета потрогал попутчицу и попал в черный список авиакомпании

Пассажир Qantas потрогал попутчицу за бедро и попал в черный список авиакомпании

Фото: Unsplash

Пассажир австралийской авиакомпании Qantas потрогал незнакомку за бедро, довел ее до слез и попал в черный список перевозчика. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе из Великобритании в Сингапур. 64-летний мужчина дотронулся рукой до внутренней стороны бедра сидевшей рядом попутчицы. Отмечается, что он также коснулся ее талии. Как только самолет приземлился в стране назначения, нарушителя порядка задержала полиция.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

Сам он отрицает вину, заявляя, что дотронулся до женщины, чтобы обратить ее внимание на себя и попросить разбудить, когда стюардессы начнут разносить еду. Однако пострадавшая рассказала, что его действия носили непристойный характер.

Qantas запретил мужчине летать рейсами своей авиакомпании, а также перевозчика-партнера Jetstar Group в течение семи ближайших лет.

Ранее сообщалось, что врача из Джорджии, летевшего делать предложение своей девушке, арестовали за то, что он «потрогал промежность» другой пассажирки самолета. 48-летний жених, доктор Джейку Намджик Чо, уверяет, что он лишь хотел «сжать верхнюю часть бедра» своей попутчицы, но его рука соскользнула, так как было темно, и он был без очков.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На бывшем заводе Volkswagen в России нашли тысячи новых иномарок. Какие машины там есть и можно ли их купить?

      Дуа Липа снялась в откровенном боди в необычной позе

      Российская фристайлистка стала серебряным призером турнира в США

      В Литве облили красной краской памятник партизану «лесных братьев»

      Гендиректор РЖД впервые высказался о ситуации с выброшенным котом Твиксом

      В России собравшийся на СВО чиновник рассказал о первом дне подготовки в Чечне

      Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за откровения об аборте

      Мобилизованного россиянина осудили на семь лет за дезертирство

      В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»

      Названы четыре важных составляющих для молодости и здоровья мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше