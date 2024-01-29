Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:59, 29 января 2024Интернет и СМИ

Павел Воля рассказал о самом крупном гонораре за выступление

Павел Воля рассказал, что на самый крупный гонорар от корпоратива купил машину

Кадр: Шоу Воли / Rutube

Популярный российский комик, звезда Comedy Club Павел Воля заявил, что на самый крупный гонорар от выступления на корпоративе смог купить машину. Об этом он заявил в программе «Шоу Воли» на ТНТ, видео доступно на Rutube.

Воля уточнил, что описанная им ситуация произошла давно. При этом, по его словам, приобретенный им автомобиль был подержанным. «Я не помню, сколько он стоил, но для меня на тот момент это была фантастика», — признался ведущий.

Соведущий Воли, юморист Илья Соболев рассказал, что на самый большой заработок от выступления на корпоративе он мог бы сделать первый взнос по ипотеке за небольшую квартиру в Казани. Вместе с тем он подчеркнул, что настолько большие заработки — нетипичная ситуация для артиста. «Мы могли выступать и выступали за в разы меньшие деньги», — указал он.

Ранее Воля ответил на критику из-за шутки про спящую женщину, из-за которой пользователи сети обвинили его в пропаганде насилия. Комик заявил, что его слова были вырваны из контекста, и заверил, что не шутил про изнасилование.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод по переработке нефти в Ярославле. Украинский дрон впервые долетел в этот регион

      Чиновники из КНР и США встретятся и обсудят наркотики

      Павел Воля рассказал о самом крупном гонораре за выступление

      Подсчитано число зарплат для покупки квартиры в России

      Адвокат перечислила причины запрета на въезд Моргенштерна в Дубай

      Крупнейший производитель автомобилей приостановил поставки 10 моделей

      Олимпийская чемпионка одной фразой оценила условия допуска россиян на Игры-2024

      Клава Кока раскрыла свой вес после праздников со словами «вкусно ела»

      107-летняя мать 15 детей раскрыла секреты долгой счастливой жизни

      В США рассказали об угрозах второго срока главы Еврокомиссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше