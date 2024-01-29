Павел Воля рассказал о самом крупном гонораре за выступление

Павел Воля рассказал, что на самый крупный гонорар от корпоратива купил машину

Популярный российский комик, звезда Comedy Club Павел Воля заявил, что на самый крупный гонорар от выступления на корпоративе смог купить машину. Об этом он заявил в программе «Шоу Воли» на ТНТ, видео доступно на Rutube.

Воля уточнил, что описанная им ситуация произошла давно. При этом, по его словам, приобретенный им автомобиль был подержанным. «Я не помню, сколько он стоил, но для меня на тот момент это была фантастика», — признался ведущий.

Соведущий Воли, юморист Илья Соболев рассказал, что на самый большой заработок от выступления на корпоративе он мог бы сделать первый взнос по ипотеке за небольшую квартиру в Казани. Вместе с тем он подчеркнул, что настолько большие заработки — нетипичная ситуация для артиста. «Мы могли выступать и выступали за в разы меньшие деньги», — указал он.

Ранее Воля ответил на критику из-за шутки про спящую женщину, из-за которой пользователи сети обвинили его в пропаганде насилия. Комик заявил, что его слова были вырваны из контекста, и заверил, что не шутил про изнасилование.