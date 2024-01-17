Павел Воля ответил на критику из-за шутки про изнасилование

Комик Павел Воля заявил, что не шутил про изнасилование

Известный российский комик и телеведущий Павел Воля прокомментировал скандал, возникший из-за его шутки о спящей женщине. В посте, опубликованном в Telegram, он заявил, что на своем концерте не шутил про изнасилование.

Как отметил Воля, его слова, распространившиеся в сети, были вырваны из контекста. «Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв. У кого такое хоть раз было, поймет. В насилии нет ничего смешного. А вот в любви — очень даже», — ответил комик на критику.

Телеведущий подчеркнул, что на своем концерте шутил в первую очередь про себя, а также про женщин и мужчин.

Ранее в сети распространился фрагмент из выступления Воли, где он шутит про спящую женщину. «Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась — уже "чучух-чучух, чучух-чучух"», — сказал он. Многие пользователи сети раскритиковали комика и назвали его шутку мерзкой.