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09:20, 29 января 2024Россия

Петербуржец прижигал сигаретой возлюбленную и напал на ее сына-инвалида

В Петербурге мужчина прижигал сигаретой возлюбленную и избил ее сына-инвалида

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 24-летний мужчина прижигал сигаретой возлюбленную и жестоко избил ее десятилетнего сына-инвалида. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, бабушка третьеклассника 27 января сообщила о нападении на него в городские экстренные службы. Пенсионерка объяснила, что руку на ребенка поднял сожитель ее дочери.

Мальчика доставили в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. У него выявили сотрясение мозга, кроме того, лицо и тело несовершеннолетнего было в многочисленных синяках и ссадинах.

Полицейские задержали 24-летнего петербуржца на месте. О непростой жизни с ним рассказала на допросе 31-летняя женщина. Она отметила, что сожитель душил ее полотенцем, бил ремнем и прижигал сигаретой.

По предварительной информации, медики диагностировали у горожанки ожоги сосков, кровоподтеки и гематомы. Госпитализация ей не понадобилась.

Подозреваемого оставили в изоляторе на двое суток. В отношении него могут возбудить уголовное дело, выяснила «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мигрант забрался в квартиру к местной жительнице и попытался ее изнасиловать.

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      Анна Щербакова
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