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12:54, 29 января 2024Мир

В Польше для борьбы с коррупцией ликвидируют антикоррупционное агентство

TOK FM: в Польше готовят закон о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро

Фото: Lukas Plewnia / Wikimedia

В Польше готовят закон о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ). О ликвидации агентства сообщил министр-координатор по делам спецслужб Томаш Семоняк в интервью польскому радио TOK FM.

«Я бы хотел, чтобы Совет Министров принял проект в первом квартале. Мы работаем над этим. Конечно, возникает вопрос, что с этим будет делать президент Анджей Дуда. Мы хотим убедить его, что это решение не ослабит, а, наоборот, усилит борьбу с коррупцией», — сказал он.

Ранее на заседании Сейма Польши лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что в стране необходимо провести новые выборы, чтобы «исправить балаган» во власти. Он почеркнул, что выходом из этой «чрезвычайной ситуации» будет переходный период с новым правительством и следующие выборы, потому что иначе решить это невозможно.

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      Семен Александров
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