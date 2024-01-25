В Польше заявили о необходимости «исправить балаган» во власти

Качиньский: Польше нужны новые выборы, чтобы исправить балаган во власти

В Польше необходимо провести новые выборы, чтобы «исправить балаган» во власти. Об этом на заседании сейма заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, сообщает РИА Новости.

«Право и справедливость» восемь лет находилась у власти, но потерпела поражение на парламентских выборах в октябре 2023, не получив нужного количества мест в сейме, чтобы сформировать новое правительство.

«После восьми лет вашей власти и двадцати не хватит, чтобы исправить этот балаган», — сказал Качиньский, покидая заседание в парламенте.

Он заявил журналистам, что «выходом будет переходный период с новым правительством и следующие выборы», потому что иначе нельзя «решить все это».

«У нас сложилась чрезвычайная ситуация. Конституция перестала работать. В связи с этим можно использовать разные методы», — констатировал политик.

Ранее стало известно, что уровень преступности в Польше вырос из-за наплыва украинских беженцев. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 2,4 тысячи.