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15:28, 25 января 2024Мир

В Польше заявили о необходимости «исправить балаган» во власти

Качиньский: Польше нужны новые выборы, чтобы исправить балаган во власти
Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В Польше необходимо провести новые выборы, чтобы «исправить балаган» во власти. Об этом на заседании сейма заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, сообщает РИА Новости.

«Право и справедливость» восемь лет находилась у власти, но потерпела поражение на парламентских выборах в октябре 2023, не получив нужного количества мест в сейме, чтобы сформировать новое правительство.

«После восьми лет вашей власти и двадцати не хватит, чтобы исправить этот балаган», — сказал Качиньский, покидая заседание в парламенте.

Он заявил журналистам, что «выходом будет переходный период с новым правительством и следующие выборы», потому что иначе нельзя «решить все это».

«У нас сложилась чрезвычайная ситуация. Конституция перестала работать. В связи с этим можно использовать разные методы», — констатировал политик.

Ранее стало известно, что уровень преступности в Польше вырос из-за наплыва украинских беженцев. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 2,4 тысячи.

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