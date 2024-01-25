Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 25 января 2024Мир

В Польше выросла преступность из-за наплыва украинских беженцев

Rzeczpospolitа: уровень преступности в Польше вырос из-за беженцев с Украины

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Уровень преступности в Польше вырос из-за наплыва украинских беженцев. Об этом сообщает Rzeczpospolitа со ссылкой на подготовленный для нее в Главной комендатуре полиции отчет.

По сравнению с 2022 годом, количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 2,4 тысячи и составило примерно 17 тысяч. В 2013 году эта цифра была на уровне 3,5 тысячи. Отмечается, что правила правопорядка в основном нарушают украинцы, грузины и белорусы, а каждое третье нарушение связано со злоупотреблением алкоголем и вождением в нетрезвом состоянии.

Однак запреты управлять транспортным средством соблюдают далеко не все, поэтому польская полиции предупреждает о борьбе с нарушителями закона. «Некоторые иностранцы чувствуют себя безнаказанными, что вытекает из отсутствия в Польше места жительства. Обычных проверок на дороге недостаточно. Нужно дать им понять, что в Польше управление машиной после употребления алкоголя сурово наказывается и никто не будет закрывать на это глаза», — заявил следователь Войчех Пясечный.

Кроме того, в Польше зафиксировали троекратный рост числа совершаемых иностранцами краж, а также дел, связанных с наркотиками.

Ранее стало известно, что в Польше могут уменьшить выплаты беженцам из Украины, которые часто выезжают из страны на кратковременный период домой на праздники. Уточняется, что также могут быть урезаны выплаты на детей.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Белгородский губернатор рассказал о подвиге экипажа сбитого Ил-76

      Аренде «однушек» в Москве предрекли резкое подорожание

      В Киргизии сообщили о серии землетрясений

      В Польше выросла преступность из-за наплыва украинских беженцев

      53-летний россиянин на Audi сбил на переходе двух старшеклассниц

      Овечкин возглавил рейтинг худших игроков «Вашингтона»

      Раскрыты сроки перехода госкомпаний на российское ПО

      Студент обнаружил пулю в голове через четыре дня после выстрела

      Стало известно о погибшем из-за взрыва на насосной станции под Оренбургом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше