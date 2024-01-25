В Польше выросла преступность из-за наплыва украинских беженцев

Rzeczpospolitа: уровень преступности в Польше вырос из-за беженцев с Украины

Уровень преступности в Польше вырос из-за наплыва украинских беженцев. Об этом сообщает Rzeczpospolitа со ссылкой на подготовленный для нее в Главной комендатуре полиции отчет.

По сравнению с 2022 годом, количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 2,4 тысячи и составило примерно 17 тысяч. В 2013 году эта цифра была на уровне 3,5 тысячи. Отмечается, что правила правопорядка в основном нарушают украинцы, грузины и белорусы, а каждое третье нарушение связано со злоупотреблением алкоголем и вождением в нетрезвом состоянии.

Однак запреты управлять транспортным средством соблюдают далеко не все, поэтому польская полиции предупреждает о борьбе с нарушителями закона. «Некоторые иностранцы чувствуют себя безнаказанными, что вытекает из отсутствия в Польше места жительства. Обычных проверок на дороге недостаточно. Нужно дать им понять, что в Польше управление машиной после употребления алкоголя сурово наказывается и никто не будет закрывать на это глаза», — заявил следователь Войчех Пясечный.

Кроме того, в Польше зафиксировали троекратный рост числа совершаемых иностранцами краж, а также дел, связанных с наркотиками.

Ранее стало известно, что в Польше могут уменьшить выплаты беженцам из Украины, которые часто выезжают из страны на кратковременный период домой на праздники. Уточняется, что также могут быть урезаны выплаты на детей.