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08:44, 25 января 2024Мир

В Польше решили урезать помощь украинским беженцам из-за праздников дома

Rzeczpospolita: украинским беженцам в Польше могут урезать помощь из-за отъездов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Польша планирует продлить специальный режим защиты украинских беженцев только до конца сентября 2024 года, затем помощь будет урезана. Чиновники, высказавшие свое мнение в беседе с Rzeczpospolita, объясняют свою позицию тем, что украинцам ничего не мешает ездить домой в республику на праздники или в отпуск, следовательно, они не нуждаются в защите.

Специальный механизм был введен в Польше для поддержки беженцев после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Теперь его предлагают скорректировать, в частности, отменить защиту даже для тех украинцев, которые выезжают из страны на короткий период времени (сейчас действует ограничение в 30 дней). Кроме того, власти хотят уменьшить выплаты на детей.

Ранее в Польше пожаловались на распространяющих нацизм и венерические болезни беженцев из Украины. Последнее, вероятнее всего, связано с нежеланием «проверять толпы людей», которые пересекают польскую границу.

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      Александра Синицына
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