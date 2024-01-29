Популярная российская юмористка рассказала о внутреннем кризисе

Юмористка Яровицына заявила, что деньги не приносят счастья, какое она ожидала

Популярная российская юмористка Зоя Яровицына призналась, что недавно пережила внутренний кризис. Об этом она рассказала в шоу «Надкаст», выпуск доступен во «ВКонтакте».

«У меня в прошлом году некоторый кризис случился в плане деятельности моей и вообще... Я не знаю, это выгорание или нет. Но очень сильно я потеряла смысл в том, чем занимаюсь», — заявила она

По словам Яровицыной, во-первых, она осознала, что заработанные деньги не приносят такого счастья, какое она ожидала. Кроме того, юмористка поняла, что, несмотря на достижения в карьере, у нее по-прежнему низкая самооценка.

«Я такая: "Зачем тогда это все, если счастья нет внутри?" Вот эта дыра не заполняется», — посетовала она. При этом Яровицына не пояснила, как ей удалось выйти из этого кризиса.

Ранее Яровицына раскрыла отношение ее мужа, продюсера стендап-проектов Романа Колесникова к ее шуткам о нем. Юмористка заявила, что супруг нормально воспринимает ее юмор.