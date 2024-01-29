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17:22, 29 января 2024Интернет и СМИ

Популярный российский стендап-комик развеял миф о коллегах

Юморист Коваль заявил, что некоторые комики притворяются бедными

Кадр: Владимир Бухаров / YouTube

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль развеял миф о том, что юмористы мало зарабатывают. В выпуске подкаста «Бухарог Лайв», доступном на YouTube, он заявил, что некоторые его коллеги притворяются бедными несмотря на высокие доходы.

Коваль рассказал, что многие комики делают вид, будто у них мало денег. «Я знаю комиков, наверно, с десяток, которые абсолютно точно долларовые миллионеры», — раскрыл юморист.

При этом Коваль отказался называть имена комиков, которые, по его словам, заработали миллионы долларов. Он пошутил, что обеспеченные коллеги могут посягнуть на его безопасность.

Ранее стендапер рассказал об алкогольной зависимости. Коваль признался, что из-за проблем с алкоголем он поправился на десять килограмм и начал испытывать проблемы с потенцией.

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      Мария Большакова
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