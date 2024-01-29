Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

Shot: после атаки беспилотника на НПЗ в Ярославле начался пожар, его потушили

После атаки беспилотника самолетного типа на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле начался пожар, который потушили работники предприятия своими силами. Подробности об атаке приводит Telegram-канал Shot.

По его информации, обломки беспилотника, который упал на территорию завода около 6:39 часов утра по местному времени, разбросало по территории предприятия. Никто из сотрудников не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Предварительно, дрон нес на себе взрывчатку. Обстоятельства атаки выясняются.

Об атаке беспилотника на завод в Ярославле стало известно в понедельник, 29 января. Беспилотник упал у установки гидрокрекинга — она предназначена для получения малосернистых топливных дистил­лятов из различного сырья.