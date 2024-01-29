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20:08, 29 января 2024Путешествия

Появилось видео со столкнувшимся с автокраном в российском регионе поездом

Появилось видео с поездом, столкнувшимся с автокраном в Мегионе

В сети появилось видео с пассажирским поездом, который столкнулся с автокраном в одном из российских регионов. Кадры публикует издание «Подъем».

По словам пассажирки, находившиеся в составе люди были сильно напуганы. «В момент аварии я сидела, смотрела сериал, в окно увидела кран в странном положении, затем сильно встряхнуло поезд, телефон подпрыгнул и я вместе с ним», — поделилась россиянка.

Поезд остановился в Мегионе Ханты-Мансийского автномного округа, после чего внутрь начали заходить медики, полиция и пожарные. На кадрах видно, что вагон сильно пострадал.

Об инциденте на станции Мегион сообщалось ранее 26 января. Водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент шел поезд №107, следовавший из Нижневартовска в Волгоград. В результате столкновения оказались повреждены три вагона. Пострадавших нет.

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      Зарина Дзагоева
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