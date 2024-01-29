Генпрокуроры 26 штатов заявили Байдену о праве Техаса «защищаться от вторжения»

Fox News: генпрокуроры 26 штатов заступились за Техас перед Байденом

Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов обратились к президенту США Джо Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с требованием дать Техасу право самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В письме они отметили, что «миллионы людей, незаконно прибывающих в Техас в рамках скоординированного нападения на нашу границу, являются вторжением». Прокуроры-республиканцы подчеркнули, что «штаты должны иметь возможность чтобы защитить себя».

Ранее сообщалось, что пограничники США встали на сторону Техаса в конфликте с Белым домом. Они также выразили сожаление из-за того, что администрация «продолжает делать все что может, чтобы помешать охране нашей границы».

Власти Техаса с 2021 года самостоятельно борются с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. Среди мер — установка ограждений и колючей проволоки, для выполнения задач привлекается в том числе Нацгвардия штата.