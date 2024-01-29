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09:20, 29 января 2024Среда обитания

Предсказаны последствия новых правил льготной ипотеки

Экономист Корень: новостройки подорожают на фоне новых правил льготной ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На фоне изменения условий получения льготной ипотеки квартиры в новостройках могут подорожать. Последствия новых правил предсказал экономист Андрей Корень, пишет «Федерал пресс».

Теперь льготные кредиты на новостройки могут получить только те, кто покупает квартиру у застройщика-партнера банка, а для кредитных организаций уменьшили субсидирование на выдачу ипотеки. Ставку субсидируют девелоперы, заключившие договоры с банками. Получается, строящееся жилье с льготным процентом по кредиту теперь можно приобрести у ограниченного количества застройщиков.

Эксперт считает, что мера полезна населению, так как снизит закредитованность, но она не принесет выгоды застройщикам. «Интересы банков и застройщиков во многом противоположны, а значит, тут всегда придется искать компромиссы. Наиболее очевидным выглядит снижение ключевой ставки, что автоматически приведет к сокращению расходов государства на субсидирование ставки», — пояснил Корень.

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Экономист также ожидает дальнейший рост первоначального взноса по таким кредитам. Кроме того, девелоперам, которые не заключили договор с банком, придется снижать цены на квартиры. Этим могут воспользоваться выдающие льготную ипотеку застройщики и поднять цены еще выше, прогнозирует Корень. «Следствием этого станет то, что все застройщики будут вынуждены начать субсидировать ставку и идти на уступки банкам», — добавил специалист. В итоге, по мнению эксперта, цены на квартиры в новых домах вырастут — субсидирование ставки просто переложат на покупателей.

Ранее рынку жилья в России предрекли обрушение, если банки продолжат перекладывать комиссии на застройщиков-партнеров. Специалисты также ожидают спад цен на новостройки и перенаправление интереса потенциальных покупателей в сторону вторичного жилья.

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      Анна Аверьянова
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