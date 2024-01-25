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16:41, 25 января 2024Среда обитания

Рынку жилья в России предрекли обрушение

Риелтор Бондарев: рынок жилья в России может рухнуть из-за новых правил ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Если банки продолжат перекладывать комиссию по льготной ипотеке на застройщиков-партнеров, рынок жилья в России может рухнуть. Последствия новых правил выдачи жилищных кредитов предрек эксперт рынка недвижимости Петербурга и основатель агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Пока все, что мы видим, — растерянную реакцию покупателей. Мы уже начали ставить брони по новым условиям. Спад в сравнении с прошлым январем в районе 30 процентов. Нам интересно наблюдать развитие событий и, я думаю, что в скором будущем мы увидим компромиссные решения. Хорошо, что правительство пытается стабилизировать рост цен. Плохо, что такими способами. Пока рынку новостроек особо не с чем работать», — заявил риелтор.

По прогнозам Бондарева, при отсутствии изменений может произойти обрушение рынка. Дело в том, что крупные девелоперы не готовы платить процент и не хотят закладывать его в стоимость объектов, а банки пока не готовы идти навстречу.

«Мы ждем адресную льготную ипотеку для слоев населения, которые нуждаются в субсидировании. Если этого не произойдет — девелоперы заложат в цену удорожание и продолжат давать сотрудничать с банками уже на новых условиях. Но цена, увы, от этого пострадает», — пояснил эксперт.

Специалист также ожидает спад цен на новостройки и перенаправление интереса потенциальных покупателей в сторону вторичного жилья.

Ранее сообщалось, что средний размер выданной ипотеки в 2023 году вырос до рекорда — 4,4 миллиона рублей. Увеличение среднего чека по кредиту эксперты связывают с ростом цен на жилье и ужесточением правил выдачи кредитов по льготным программам.

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      Нина Ташевская
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