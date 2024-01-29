Прихожанка влюбилась в священника и написала ему десятки вульгарных писем

В США влюбленную прихожанку церкви арестовали за преследование пастора

В США полиция задержала женщину за то, что она влюбилась в пастора местной церкви и стала его преследовать. Об этом сообщает News 4 San Antonio.

34-летняя Гие Телеманн стала прихожанкой церкви в начале 2023 года. В мае она стала постоянно писать проповедующему там священнику на рабочую почту. В июле женщина начала угрожать священнослужителю убийством и суицидом. После преследований ее задержали в первый раз. В августе Телеманн выдали запрет на посещение церкви из-за постоянных электронных писем вульгарного содержания и угроз.

Несмотря на предупреждения полиции и службы безопасности, женщина продолжала слать десятки писем. С августа по декабрь на электронную почту пастора пришло около 60 сообщений. В одном электронном письме она обвинила пастора в своей попытке суицида, а также потребовала позвонить ее мужу. В других посланиях она рассказывала о своем романтическом увлечении пастором, одновременно требуя у него деньги. 3 декабря Телеманн арестовали за то, что она нарушила запрет на посещение церкви и попыталась приблизиться к пастору.

Однако уже во время ареста женщина отправила священнику 12 электронных писем с часов Apple Watch. Хотя Телеманн выпустили под залог, она снова была арестована 24 января 2024 года за нарушение условий освобождения из-под стражи.

Ранее сообщалось, что мужчина из Сингапура за 15 минут пристал на улице к четырем незнакомым женщинам. Причем одну из них он попытался задушить.