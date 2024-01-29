Российские астрономы обнаружили десятки новых пульсаров

Пущинская радиоастрономическая обсерватория обнаружила десятки новых пульсаров

Российские астрономы из Пущинской радиоастрономической обсерватории и других организаций сообщили об обнаружении 39 новых пульсаров в рамках проекта «Пущинcкий многолучевой поиск пульсаров». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Открытие было сделано с помощью радиотелескопа с большой фазированной решеткой (LPA) на частоте 111 мегагерц. Ежедневные круглосуточные наблюдения проводились в течение около 3000 дней. Продолжительность сеанса наблюдений для каждого направления на небе составляла 3,5 минуты в сутки. Поиск пульсаров осуществлялся по спектрам мощности.

Ученым удалось идентифицировать 330 пульсаров с регулярным излучением, используя суммированные спектры мощности. Из этой выборки 39 пульсаров являются новыми объектами.

Новые пульсары имеют периоды вращения от 0,033 до 3,74 секунды, а их показатели дисперсии (характеризуется количество электронов на всем расстоянии от наблюдателя до пульсара) варьируются от 13 до 145 парсек на кубический сантиметр. Таким образом, средние значения периода вращения и меры дисперсии были рассчитаны равными 0,9 секунды и 43 парсек на кубический сантиметр соответственно.

Некоторые из пульсаров могут быть так называемыми вращающимися радиотранзиентами (RRAT) — подклассом пульсаров, характеризующихся спорадическим излучением, природа которых до сих пор не ясна. На данный момент обнаружено лишь чуть более 100 RRAT, поэтому астрономы заинтересованы в обнаружении большего количества транзиентов этого типа, чтобы лучше их охарактеризовать.