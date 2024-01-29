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18:12, 29 января 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства

Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства до 2026 года

Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко утвердили план развития Союзного государства (СГ) по итогам заседания Высшего Государственного Совета (ВГС). О подписании декрета об основных направлениях реализации положений договора о создании СГ на 2024-2026 годы сообщает РИА Новости.

Помимо этого, главы государств подписали резолюцию об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции, постановление о стратегии научно-технического развития СГ до 2035 года, а также резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры.

Ранее президенты России и Белоруссии подписали постановление о создании медиакомпании СГ. Как рассказал Лукашенко, это была их общая идея. Глава республики подчеркнул, что медиахолдинг должен быть мощным и современным.

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