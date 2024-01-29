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17:56, 29 января 2024Интернет и СМИ

Путин и Лукашенко договорились создать медиахолдинг

Путин и Лукашенко подписали документ о создании медиахолдинга РФ и Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились создать медиакомпанию Союзного государства, подписав соответствующее постановление. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ подписали на заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Оно прошло в понедельник, 29 января, в Санкт-Петербурге.

Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что в холдинг войдут четыре медиа — две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал.

Лукашенко заявлял, что создание медиахолдинга было их общей идеей. По словам белорусского лидера, он должен быть мощным и современным.

На этой же встрече Путин рассказал, что отношения России и Белоруссии энергично развиваются по всем направлениям. По его словам, товарооборот между странами составил 42 миллиарда долларов и продолжает расти.

О встрече белорусского и российского президентов стало известно 27 января. На нем Лукашенко и Путин должны подвести итоги «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства» на период с 2021 по 2023, а также принять такой документ на следующие три года.

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