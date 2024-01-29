Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 29 января 2024Путешествия

Пьяный наркоман прорвался на взлетную полосу аэропорта и выбежал перед самолетом

ANI: пьяный индиец прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта Нью-Дели

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Пьяный мужчина прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели и был задержан. Об этом сообщает информагентство ANI.

Непредвиденная ситуация произошла в авиагавани поздно вечером 27 января, на следующий день после празднования Дня республики в Индии. Индиец напился, перелез через ограду аэровокзала и выбежал на полосу перед самолетом. Пилот Air India заметил мужчину во время руления и доложил диспетчерам.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018

Нарушителя немедленно задержали. По данным предварительного расследования, мужчина оказался наркоманом из штата Харайана. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее сообщалось, что россиянин за один день устроил дебош сразу в двух аэропортах — Ульяновска и Самары. Мужчина нажал кнопку противопожарной безопасности в авиагавани и обматерил полицейских. Его действия проверяет Следственный комитет.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На бывшем заводе Volkswagen в России нашли тысячи новых иномарок. Какие машины там есть и можно ли их купить?

      В петербургской школе в руках ученика взорвалась страйкбольная граната

      Москвичей призвали не бояться «барической ложбины»

      В российском городе водитель иномарки перекрыл проезд ехавшей к ребенку скорой

      200-килограммовую акулу с окровавленной пастью вынесло на популярный пляж

      Нападение на полицейских в центре Москвы попало на видео

      Путин увидел документы для подписания и эмоционально отреагировал на их объем

      Создан аккумулятор с рекордной скоростью зарядки

      На Урале отец нашел дочь без сознания и вместо вызова скорой отнес ее к жене

      Обвиняемого в обмане клиентов российского блогера отказались отпустить из СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше