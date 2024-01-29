Пьяный наркоман прорвался на взлетную полосу аэропорта и выбежал перед самолетом

ANI: пьяный индиец прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта Нью-Дели

Пьяный мужчина прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели и был задержан. Об этом сообщает информагентство ANI.

Непредвиденная ситуация произошла в авиагавани поздно вечером 27 января, на следующий день после празднования Дня республики в Индии. Индиец напился, перелез через ограду аэровокзала и выбежал на полосу перед самолетом. Пилот Air India заметил мужчину во время руления и доложил диспетчерам.

Нарушителя немедленно задержали. По данным предварительного расследования, мужчина оказался наркоманом из штата Харайана. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее сообщалось, что россиянин за один день устроил дебош сразу в двух аэропортах — Ульяновска и Самары. Мужчина нажал кнопку противопожарной безопасности в авиагавани и обматерил полицейских. Его действия проверяет Следственный комитет.