Пьяный россиянин с ножом украл сырок из магазина и попал на видео

В Москве мужчина с ножом украл сырок из магазина и вынес кассу с 11 тыс рублей

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения украл сырок и, угрожая ножом, вынес 11 тысяч рублей из кассы продуктового магазина в Новой Москве. Видео инцидента публикует в Telegram столичная прокуратура.

На кадрах видно, как сотрудница заметила 18-летнего злоумышленника в помещении магазина с сырком в кармане. В какой-то момент он достал нож и, угрожая им, зашел за прилавок, откуда вытащил ящик с 11 тысячами рублей. После этого молодой человек скрылся.

Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов и предъявили обвинение по части 2 статьи 162 («Разбой») Уголовного кодекса РФ. На время проведения следствия фигурант заключен под стражу.

Ранее полицейские Курска задержали местного жителя, который дважды пытался украсть деньги из одного и того же банкомата.